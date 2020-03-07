Боевики из минометов 82-го калибра обстреляли Зайцево

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Подразделения ООС открывали огонь в ответ

С начала субботы, 7 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы потери среди подразделений украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики, нарушая минские договоренности, осуществили вражеский обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Зайцево.

Отмечается, что оккупанты применили против подразделений Объединенных сил минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

"Защитники Украины дали адекватный ответ дежурными огневыми средствами, не нарушая минских соглашений", - заявили в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 7 марта (mil.gov.ru)

Напомним, вчера в зоне проведения ООС на Донбассе в результате подрыва БМП погиб один украинский военный, еще 3 - получили ранения. В результате вражеского обстрела ранения получил еще один военный. Вчера боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня.