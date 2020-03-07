ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики из минометов 82-го калибра обстреляли Зайцево

Новости » Происшествия     07.03.2020 - 13:03
Боевики из минометов 82-го калибра обстреляли Зайцево
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)

Подразделения ООС открывали огонь в ответ

С начала субботы, 7 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы потери среди подразделений украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики, нарушая минские договоренности, осуществили вражеский обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Зайцево.

Отмечается, что оккупанты применили против подразделений Объединенных сил минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

"Защитники Украины дали адекватный ответ дежурными огневыми средствами, не нарушая минских соглашений", - заявили в Минобороны.

Ситуация на Донбассе 7 марта

Ситуация на Донбассе по состоянию на 7 марта (mil.gov.ru)

Напомним, вчера в зоне проведения ООС на Донбассе в результате подрыва БМП погиб один украинский военный, еще 3 - получили ранения. В результате вражеского обстрела ранения получил еще один военный. Вчера боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня.

На Донбассе ввели ограничения на КПВВ из-за коронавируса Боевики на Донбассе повредили трансформатор и обвинили силы ООС
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь