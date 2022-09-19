Стало известно, из чего именно Россия атаковала Южноукраинскую АЭС

Российские оккупанты устроили обстрел Южноукраинской АЭС ракетой, выпущенной из комплекса "Искандер". Она упала в 300 метрах от ядерных реакторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"После полуночи по Южноукраинской АЭС была направлена ракета, предварительно "Искандер", попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов", - говорится в сообщении.
По данным военных, ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон.
"Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - добавляют в ОК.
В настоящее время все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале нет.
Напомним, в ночь на 19 сентября оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС.
Позже на ракетный удар по Южноукраинской АЭС отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия своими обстрелами АЭС подвергает весь мир опасности.
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