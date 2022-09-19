Стало известно, из чего именно Россия атаковала Южноукраинскую АЭС

"После полуночи по Южноукраинской АЭС была направлена ракета, предварительно "Искандер", попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов", - говорится в сообщении.

По данным военных, ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон.

"Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - добавляют в ОК.

В настоящее время все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале нет.