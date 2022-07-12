Стало известно, по чем хакеры РФ "били" в Украине чаще всего за полгода
Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, не брезгуя гражданскими целями. Но чаще всего их мишенью становились органы власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госспецсвязи.
"В I полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1350 кибератак", - говорится в сообщении.
Отрасли, которые больше всех атаковали российские хакеры:
- государственные и местные органы;
- сектор безопасности и обороны;
- энергетический сектор;
- финансовый сектор;
- коммерческий сектор;
- телеком-сектор и разработчики;
- транспортная ветвь.
Наиболее распространенными типами кибератак были:
- вредоносный программный код;
- вмешательство;
- попытки вмешательства;
- нарушение уязвимостей информации;
- нарушение доступности;
- вредное (обидное) содержимое;
- известная уязвимость;
- мошенничество.
Как сообщалось, СБУ обнаружила и заблокировала попытки российских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов, которые участвуют в национальном телемарафоне.
Также хакеры страны-агрессора могут распространять опасные электронные письма под видом "бесплатной правовой помощи".
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