Стало известно, по чем хакеры РФ "били" в Украине чаще всего за полгода

Фото: чаще всего хакеры РФ в ближайшие 6 месяцев мешали работе госорганов (freepik com)

Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, не брезгуя гражданскими целями. Но чаще всего их мишенью становились органы власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госспецсвязи.