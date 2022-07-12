Стало відомо, по чому хакери РФ "били" в Україні найчастіше за півроку
Російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. Але найчастіше їх мішенню ставали органи влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держспецзв’язку.
"У І півріччі 2022 року Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1 350 кібератак", - йдеться в повідомленні.
Галузі, які найбільше атакували російські хакери:
- державні та місцеві органи влади;
- сектор безпеки та оборони;
- енергетичний сектор;
- фінансовий сектор;
- комерційний сектор;
- телеком-сектор і розробники;
- транспортна галузь.
Найпоширенішими типами кібератак були:
- шкідливий програмний код;
- втручання;
- спроби втручання;
- порушення вразливостей інформації;
- порушення доступності;
- шкідливий (образливий) вміст;
- відома вразливість;
- шахрайство.
Як повідомлялось, СБУ виявила і заблокувала спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні.
Також хакери країни-агресора можуть поширювати небезпечні електронні листи під виглядом "безоплатної правової допомоги".
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