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Стало известно, когда Гаага может рассмотреть первое дело о военных преступлениях РФ

Фото: стало известно, когда Гаага может рассмотреть первое дело о военных преступлениях РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне могут предстать перед судом в Гааге с первым делом о военных преступлениях в конце этого года или в начале следующего. Окончательная дата еще не определена, поскольку требуется время для подготовки дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно источникам издания, знакомым с этим вопросом, Международный уголовный суд намерен подать свое первое дело в отношении предполагаемых военных преступлений России в Украине уже этой зимой.

Отмечается, что в марте была создана Совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов, чтобы собрать доказательства вероятных российских преступлений в Украине.

Кроме того, МУС и Украина ведут переговоры о доставке Киевом по крайней мере одного военнопленного российского чиновника в суд. Чиновник может быть готов свидетельствовать против высокопоставленных российских командиров.

Напомним, преступления российских военных в Украине будут помогать расследовать 45 стран.

Кроме того, президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество создать специальный трибунал для руководства России.

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