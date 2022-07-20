Стало известно, когда Гаага может рассмотреть первое дело о военных преступлениях РФ

Россияне могут предстать перед судом в Гааге с первым делом о военных преступлениях в конце этого года или в начале следующего. Окончательная дата еще не определена, поскольку требуется время для подготовки дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно источникам издания, знакомым с этим вопросом, Международный уголовный суд намерен подать свое первое дело в отношении предполагаемых военных преступлений России в Украине уже этой зимой.

Отмечается, что в марте была создана Совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов, чтобы собрать доказательства вероятных российских преступлений в Украине.

Кроме того, МУС и Украина ведут переговоры о доставке Киевом по крайней мере одного военнопленного российского чиновника в суд. Чиновник может быть готов свидетельствовать против высокопоставленных российских командиров.