Стало відомо, коли Гаага може розглянути першу справу про військові злочини РФ

Росіяни можуть постати перед судом у Гаазі з першою справою про військові злочини наприкінці цього року або на початку наступного. Остаточна дата ще не визначена, оскільки потрібен час для підготовки справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з джерелами видання, обізнаними з цим питанням, Міжнародний кримінальний суд має намір подати свою першу справу щодо ймовірних військових злочинів Росії в Україні вже цієї зими.

Зазначається, що у березні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів, щоб зібрати докази ймовірних російських злочинів в Україні.

Крім того, МКС та Україна ведуть переговори про доставку Києвом принаймні одного військовополоненого російського чиновника до суду. Чиновник може бути готовий свідчити проти високопоставлених російських командирів.