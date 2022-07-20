Стало відомо, коли Гаага може розглянути першу справу про військові злочини РФ
Росіяни можуть постати перед судом у Гаазі з першою справою про військові злочини наприкінці цього року або на початку наступного. Остаточна дата ще не визначена, оскільки потрібен час для підготовки справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з джерелами видання, обізнаними з цим питанням, Міжнародний кримінальний суд має намір подати свою першу справу щодо ймовірних військових злочинів Росії в Україні вже цієї зими.
Зазначається, що у березні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів, щоб зібрати докази ймовірних російських злочинів в Україні.
Крім того, МКС та Україна ведуть переговори про доставку Києвом принаймні одного військовополоненого російського чиновника до суду. Чиновник може бути готовий свідчити проти високопоставлених російських командирів.
Нагадаємо, злочини російських військових в Україні будуть допомагати розслідувати 45 країн.
Окрім того, президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту створити спеціальний трибунал для керівництва Росії.
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