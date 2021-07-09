UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно, как в Днепре собираются не допустить хаоса в наружной рекламе

Автор: РБК-Украина

Хаотичное размещение рекламных конструкций - многолетняя системная проблема для Днепра. Бесконтрольная установка бордов обезобразила исторический центр города и прилегающие улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление городского совета.

"Чтобы изменить ситуацию, мэрия действует исключительно на законных основаниях. В то же время горсовет требует от Национальной полиции обеспечения общественного порядка во время демонтажа незаконных конструкций наружной рекламы. Это позволит сделать этот процесс безопасным и избежать ряда провокаций и спекуляций", - говорится в официальном заявлении городского совета.

В мэрии также пообещали - в городе будут действовать единые правила для всех представителей рынка внешней рекламы.

"Центр города будет очищен от рекламных конструкций, искажающих его внешний вид", - добавили в городской администрации.

Напомним, Рада планирует запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, в них использующихся, а также табачных изделий для электрического нагрева.

Как писало РБК-Украина, народные депутаты также сделали шаг к противодействию сексизму в рекламе. Парламентарии поддержали за основу соответствующий законопроект №3427.

Читайте РБК-Украина в Google News
рекламаДнепр