Стало известно, как в Днепре собираются не допустить хаоса в наружной рекламе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление городского совета.

"Чтобы изменить ситуацию, мэрия действует исключительно на законных основаниях. В то же время горсовет требует от Национальной полиции обеспечения общественного порядка во время демонтажа незаконных конструкций наружной рекламы. Это позволит сделать этот процесс безопасным и избежать ряда провокаций и спекуляций", - говорится в официальном заявлении городского совета.

В мэрии также пообещали - в городе будут действовать единые правила для всех представителей рынка внешней рекламы.

"Центр города будет очищен от рекламных конструкций, искажающих его внешний вид", - добавили в городской администрации.