Стало известно, как в Днепре собираются не допустить хаоса в наружной рекламе

Хаотичное размещение рекламных конструкций - многолетняя системная проблема для Днепра. Бесконтрольная установка бордов обезобразила исторический центр города и прилегающие улицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление городского совета.
"Чтобы изменить ситуацию, мэрия действует исключительно на законных основаниях. В то же время горсовет требует от Национальной полиции обеспечения общественного порядка во время демонтажа незаконных конструкций наружной рекламы. Это позволит сделать этот процесс безопасным и избежать ряда провокаций и спекуляций", - говорится в официальном заявлении городского совета.
В мэрии также пообещали - в городе будут действовать единые правила для всех представителей рынка внешней рекламы.
"Центр города будет очищен от рекламных конструкций, искажающих его внешний вид", - добавили в городской администрации.
Напомним, Рада планирует запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, в них использующихся, а также табачных изделий для электрического нагрева.
Как писало РБК-Украина, народные депутаты также сделали шаг к противодействию сексизму в рекламе. Парламентарии поддержали за основу соответствующий законопроект №3427.