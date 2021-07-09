Стало відомо, як в Дніпрі збираються не допустити хаосу в зовнішній рекламі

Хаотичне розміщення рекламних конструкцій - багаторічна системна проблема для Дніпра. Безконтрольне встановлення бордів спотворило історичний центр міста і прилеглі вулиці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву міської ради.
"Щоб змінити ситуацію, мерія діє виключно на законних підставах. У той же час міськрада вимагає від Національної поліції забезпечення громадського порядку під час демонтажу незаконних конструкцій зовнішньої реклами. Це дозволить зробити цей процес безпечним і уникнути низки провокацій і спекуляцій", - йдеться в офіційній заяві міської ради.
У мерії також пообіцяли - у місті діятимуть єдині правила для всіх представників ринку зовнішньої реклами.
"Центр міста буде очищений від рекламних конструкцій, які деформують його зовнішній вигляд", - додали в міській адміністрації.
Нагадаємо, Рада планує заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, які в них використовуються, а також тютюнових виробів для електричного нагріву.
Як писало РБК-Україна, народні депутати також зробили крок до протидії сексизму в рекламі. Парламентарії підтримали за основу відповідний законопроект №3427.