Стало відомо, як в Дніпрі збираються не допустити хаосу в зовнішній рекламі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву міської ради.

"Щоб змінити ситуацію, мерія діє виключно на законних підставах. У той же час міськрада вимагає від Національної поліції забезпечення громадського порядку під час демонтажу незаконних конструкцій зовнішньої реклами. Це дозволить зробити цей процес безпечним і уникнути низки провокацій і спекуляцій", - йдеться в офіційній заяві міської ради.

У мерії також пообіцяли - у місті діятимуть єдині правила для всіх представників ринку зовнішньої реклами.

"Центр міста буде очищений від рекламних конструкцій, які деформують його зовнішній вигляд", - додали в міській адміністрації.