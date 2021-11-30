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Стало известно, когда Бюро экономической безопасности заработает в полную силу

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 16:23
Стало известно, когда Бюро экономической безопасности заработает в полную силу Фото: глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник (facebook.com/V.Melnik.official)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает в полную силу в конце февраля - начале марта следующего года. В декабре начнутся конкурсы на региональных глав управления БЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы БЭБ Вадима Мельника "Интерфакс-Украина".

"С конца февраля - начала марта. Потому нам нельзя было затягивать запуск", - сказал Мельник, отвечая на вопрос о том, когда БЭБ заработает полноценно.

По его словам, с середины декабря БЭБ начинает проведение конкурсов на должности глав региональных управлений по всей Украине. Одновременно начнется передача дел от Государственной фискальной службы, Национальной полиции и Государственного бюро расследований. Как отметил глава органа, этот процесс займет около двух месяцев.

Напомним, в конце ноября правительство Украины запустило в работу БЭБ.

Отметим, накануне публикации постановления о начале работы БЭБ Кабмина Рада уточнила полномочия органа.

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Бюро экономической безопасности Вадим Мельник
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