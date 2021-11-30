Стало відомо, коли Бюро економічної безпеки запрацює на повну силу

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює в повну силу в кінці лютого - початку березня наступного року. У грудні розпочнуться конкурси на регіональних голів управління БЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави БЕБ Вадима Мельника "Інтерфакс-Україна" .

"З кінця лютого-початку березня. Тому нам не можна було затягувати запуск", - сказав Мельник, відповідаючи на питання про те, коли БЕБ запрацює повноцінно.

За його словами, з середини грудня БЕБ починає проведення конкурсів на посади голів регіональних управлінь по всій Україні. Одночасно розпочнеться передача справ від Державної фіскальної служби, Національної поліції та Державного бюро розслідувань. Як зазначив голова органу, цей процес займе близько двох місяців.