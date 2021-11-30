ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, коли Бюро економічної безпеки запрацює на повну силу

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 листопада 2021 16:23
Стало відомо, коли Бюро економічної безпеки запрацює на повну силу Фото: голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник (facebook.com/V.Melnik.official)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює в повну силу в кінці лютого - початку березня наступного року. У грудні розпочнуться конкурси на регіональних голів управління БЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави БЕБ Вадима Мельника "Інтерфакс-Україна".

"З кінця лютого-початку березня. Тому нам не можна було затягувати запуск", - сказав Мельник, відповідаючи на питання про те, коли БЕБ запрацює повноцінно.

За його словами, з середини грудня БЕБ починає проведення конкурсів на посади голів регіональних управлінь по всій Україні. Одночасно розпочнеться передача справ від Державної фіскальної служби, Національної поліції та Державного бюро розслідувань. Як зазначив голова органу, цей процес займе близько двох місяців.

Нагадаємо, в кінці листопада уряд України запустив у роботу БЕБ.

Зазначимо, напередодні публікації постанови про початок роботи БЕБ Кабміну Рада уточнила повноваження органу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки Вадим Мельник
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни