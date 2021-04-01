Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области

Последнее ужесточение локдауна в Киеве и ограничения по транспорту с 5 апреля не повлияют на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров. Это касается и Киевской области.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".
Сообщается, что до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области не будут. Действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до Киева или через столицу.
При этом УЗ призывает пассажиров отправляться в поездки только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима.
Отметим, транспортные ограничения в регионах "красной зоны" с тяжелой ситуацией с COVID устанавливаются решениями региональных комиссий.
Напомним, с 5 апреля Киев вводит ограничения на работу метрополитена и наземного общественного транспорта. Как минимум до 16 апреля в нем будут перевозить только по специальным пропускам.
РБК-Украина писало, как именно будут пропускать в метро, контролировать, кто заходит в подземку, а также, изменится ли график ее работы.