Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области

Последнее ужесточение локдауна в Киеве и ограничения по транспорту с 5 апреля не повлияют на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров. Это касается и Киевской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци" .

Сообщается, что до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области не будут. Действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до Киева или через столицу.

При этом УЗ призывает пассажиров отправляться в поездки только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима.

Отметим, транспортные ограничения в регионах "красной зоны" с тяжелой ситуацией с COVID устанавливаются решениями региональных комиссий.