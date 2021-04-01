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Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области

Автор: РБК-Украина

Последнее ужесточение локдауна в Киеве и ограничения по транспорту с 5 апреля не повлияют на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров. Это касается и Киевской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Сообщается, что до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области не будут. Действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до Киева или через столицу.

При этом УЗ призывает пассажиров отправляться в поездки только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима.

Отметим, транспортные ограничения в регионах "красной зоны" с тяжелой ситуацией с COVID устанавливаются решениями региональных комиссий.

Напомним, с 5 апреля Киев вводит ограничения на работу метрополитена и наземного общественного транспорта. Как минимум до 16 апреля в нем будут перевозить только по специальным пропускам.

РБК-Украина писало, как именно будут пропускать в метро, контролировать, кто заходит в подземку, а также, изменится ли график ее работы.

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Новости Украины КиевУкрзализныцяЛокдаун
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