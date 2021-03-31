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Локдаун в Киеве: в мэрии назвали условие смягчения карантина раньше 16 апреля

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 18:09
Локдаун в Киеве: в мэрии назвали условие смягчения карантина раньше 16 апреля Фото: с 5 апреля в Киеве ограничивают работу метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Киеве ужесточенные ограничения будут действовать до 16 апреля. Но смягчее в более ранний срок возможно.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Он отметил, что смягчение жесткого карантина раньше 16 апреля возможно, если город раньше этой даты выйдет из "красной" зоны.

"Все новые карантинные меры в столице, в частности насчет работы транспорта, вводятся как минимум до 16 апреля. Смягчение ограничение раньше этого срока возможно в том случае, если Киев выйдет из красной зоны эпидугрозы", - сказал Поворозник.

Напомним, с понедельника, 5 апреля, в Киеве будет ужесточен карантин. В столице будут закрыты школы и детские сады, ограничена работа общественного транспорта, включая метро. При этом с 1 апреля в Киеве будут запрещены продуктовые ярмарки.

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