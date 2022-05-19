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Стало известно, кто будет новым владельцем российской сети McDonald's

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Москва, Четверг 19 мая 2022 15:52
Стало известно, кто будет новым владельцем российской сети McDonald's Фото: McDonald’s продаст свой бизнес в России бизнесмену Александру Говору (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сеть ресторанов McDonald's продает российскую сеть партнеру, текущему лицензиату Александру Говору. Бизнесмен уже управляет 25 ресторанами в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что компания Говора "ГиД" управляет по франшизе точками McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Он работает с Mcdonald's почти 10 лет. Сибирский бизнесмен будет развивать сеть под другим названием.

До начала войны в России было 850 ресторанов McDonald's. Компания работала на российском рынке с 1990 года.

Напомним, что McDonald's официально приостановил работу в РФ 14 марта.

При этом об окончательном уходе из российского рынка компания заявила 16 мая. Уход сети из РФ будет стоять McDonald's от 1,2 до 1,4 млрд долларов.

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