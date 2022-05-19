ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, хто буде новим власником російської мережі Mcdonald's

Новость на русском →
Москва, Четвер 19 травня 2022 15:52
Стало відомо, хто буде новим власником російської мережі Mcdonald's Фото: Mcdonald's продасть свій бізнес в Росії бізнесменові Олександру Говору (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Мережа ресторанів Mcdonald's продає російську мережу партнеру, поточному ліцензіату Олександру Говору. Бізнесмен вже управляє 25 ресторанами в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Відзначається, що компанія Говора "Гід" управляє по франшизі точками Mcdonald's в Новосибірську, Бердську, Томську, Кемерово, Новокузнецьку, Барнаулі і Красноярську. Він працює з Mcdonald's майже 10 років. Сибірський бізнесмен буде розвивати мережу під іншою назвою говір

До початку війни в Росії було 850 ресторанів Mcdonald's. Компанія працювала на російському ринку з 1990 року.

Нагадаємо, що Mcdonald's офіційно призупинив роботу в РФ 14 березня.

При цьому про остаточний відхід з російського ринку компанія заявила 16 травня. Відхід мережі з РФ буде стояти Mcdonald's від 1,2 до 1,4 млрд доларів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ