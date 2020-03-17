ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, кто будет исполнять обязанности директора ГБР

Новости » Политика     17.03.2020 - 17:09
Стало известно, кто будет исполнять обязанности директора ГБР
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Александр Соколов будет выполнять полномочия после ухода Венедиктовой

После назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором исполнять обязанности директора Госбюро расследований будет Александр Соколов. Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Сообщается, что в связи с назначением Ирины Венедиктовой генпрокурором выполнять полномочия директора ГБР будет замдиректора Александр Соколов. Он приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 закона "О Государственном бюро расследований".

Напомним, сегодня Верховная рада Украины поддержала назначение Венедиктовой новым генеральным прокурором. В течение дня президент Владимир Зеленский подписал указ о ее назначении.

В январе вышло журналистское расследование, в котором утверждалось, что Соколов связан с Венедиктовой через бизнес своей супруги. В частности, жена Соколова задекларировала 125 тыс. гривен дохода от юридической фирмы ООО "Перегрин Кэпитал Групп", основательницей которой является свекровь Венедиктовой - Наталья Колесник.

Кто такая Ирина Венедиктова: что известно о новом генпрокуроре
Новости Украины ГБРИрина Венедиктова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь