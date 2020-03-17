Стало известно, кто будет исполнять обязанности директора ГБР

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Александр Соколов будет выполнять полномочия после ухода Венедиктовой

После назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором исполнять обязанности директора Госбюро расследований будет Александр Соколов. Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Сообщается, что в связи с назначением Ирины Венедиктовой генпрокурором выполнять полномочия директора ГБР будет замдиректора Александр Соколов. Он приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 закона "О Государственном бюро расследований".

Напомним, сегодня Верховная рада Украины поддержала назначение Венедиктовой новым генеральным прокурором. В течение дня президент Владимир Зеленский подписал указ о ее назначении.

В январе вышло журналистское расследование, в котором утверждалось, что Соколов связан с Венедиктовой через бизнес своей супруги. В частности, жена Соколова задекларировала 125 тыс. гривен дохода от юридической фирмы ООО "Перегрин Кэпитал Групп", основательницей которой является свекровь Венедиктовой - Наталья Колесник.