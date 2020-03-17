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Стало відомо, хто буде виконувати обов'язки директора ДБР

Новини » Політика     17.03.2020 - 17:09
Стало відомо, хто буде виконувати обов'язки директора ДБР
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Олександр Соколов буде виконувати повноваження після призначення Венедиктової

Після призначення Ірини Венедиктової генпрокурором виконувати обов'язки директора Держбюро розслідувань буде Олександр Соколов. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

Повідомляється, що у зв'язку з призначенням Ірини Венедиктової генпрокурором виконувати повноваження директора ДБР буде заступник директора Олександр Соколов. Він приступає до виконання повноважень з 17 березня 2020 згідно з частиною 1 статті 10, пункту 2 частини 4 статті 10, частини 4 статті 12 закону "Про Державне бюро розслідувань".

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України підтримала призначення Венедиктової новим генеральним прокурором. Протягом дня президент Володимир Зеленський підписав указ про її призначення.

У січні вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що Соколов пов'язаний з Венедиктовою через бізнес своєї дружини. Зокрема, дружина Соколова задекларувала 125 тис. гривень доходу від юридичної фірми ТОВ "Перегрин Кепітал Груп", засновницею якої є свекруха Венедиктової - Наталія Колесник.

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