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Стало известно, когда Байден утвердит помощь Украине на 40 млрд долларов

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 млрд в ближайшее время. Это должно произойти во время поездки в Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В публикации отмечается, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов утвердила инициативу на прошлой неделе, а Сенат в четверг, 19 мая. Голосование за законопроект закончилось вскоре после того, как Байден отправился в зарубежное турне, в рамках которого президент США посетит Южную Корею и Японию.

По словам журналистки CNN Кейтлен Коллинз, документ "должны доставить Байдену в Азию на подпись, потому что сенат принял его уже после того, как он покинул Вашингтон".

Она утверждает, что президент США планирует подписать законопроект во время пребывания в Южной Корее, куда он прибудет в пятницу, в воскресенье он отправится оттуда в Японию.

Отметим, 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, что дает право президенту США оказывать Киеву военную помощь по упрощенной процедуре.

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Джозеф Байден