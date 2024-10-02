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Стало доступно більше професій за безкоштовними ваучерами на навчання: подробиці

Середа 02 жовтня 2024 17:39
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Стало доступно більше професій за безкоштовними ваучерами на навчання: подробиці Фото: навчання (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Перелік професій та спеціальностей, які можна опанувати завдяки безкоштовним ваучерам на навчання, було розширено.

Про це заявив Урядовий портал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Таким чином, тепер українці можуть подати заявку та отримати за державний кошт ваучери на навчання ще 16 актуальним професіям і 15 спеціальностям, які нині актуальні на ринку праці.

Загалом список вже включає 95 професій і 60 спеціальностей.

Повідомляється, що оновлений перелік містить напрями підготовки фахівців для відновлення інфраструктури, житлового фонду й енергетичних об’єктів.

Було також додано професію оператора дистанційно керованих апаратів. Окрім цього, серед нових спеціальностей з'явилися такі напрями:

  • авіаційна та ракетно-космічна техніка,
  • авіоніка,
  • прикладна механіка,
  • фізика та наноматеріали.

Також тепер стала доступна професія пожежний-рятувальник і спеціальність пожежна безпека.

Зазначається, що для розширення можливостей підготовки спеціалістів протезно-ортопедичної сфери з'явилися такі спеціальності, як:

  • біомедична інженерія,
  • хімічні технології,
  • інженерія.

Відомо, що отримати ваучер на безкоштовне навчання можуть визначені категорії громадян, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, однак не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років.

Окрім цього, ваучери були також запроваджені для:

  • осіб, які мають статус ВПО,
  • ветеранів,
  • осіб з інвалідністю,
  • осіб, які були звільнені з полону.

Подати заявку на отримання ваучера на безкоштовне навчання можна онлайн.

Раніше ми повідомляли, що українці від 45 років можуть отримати 30 000 гривень на безкоштовне навчання.

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Міністерство реінтеграції
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