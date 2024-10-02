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Стало доступно больше профессий по бесплатным ваучерам на обучение: подробности

Среда 02 октября 2024 17:39
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Стало доступно больше профессий по бесплатным ваучерам на обучение: подробности Фото: обучение (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Список профессий и специальностей, которые можно овладеть благодаря бесплатным ваучерам на обучение, был расширен.

Об этом заявил Правительственный портал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Таким образом, теперь украинцы могут подать заявку и получить за государственный счет ваучеры на обучение еще 16 актуальным профессиям и 15 специальностям, ныне актуальным на рынке труда.

В общей сложности список уже включает 95 профессий и 60 специальностей.

Обновленный перечень содержит направления подготовки специалистов для восстановления инфраструктуры, жилищного фонда и энергетических объектов.

Была также добавлена профессия оператора дистанционно управляемых аппаратов. Кроме этого, среди новых специальностей появились следующие направления:

  • авиационная и ракетно-космическая техника,
  • авионика,
  • прикладная механика,
  • физика и наноматериалы

Также теперь стала доступна профессия пожарно-спасатель и специальность пожарная безопасность.

Отмечается, что для расширения возможностей подготовки специалистов протезно-ортопедической сферы появились такие специальности, как:

  • биомедицинская инженерия,
  • химические технологии,
  • инженерия.

Известно, что получить ваучер на бесплатное обучение могут определены категории граждан, имеющих профессиональное или высшее образование, однако не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет. .

Кроме того, ваучеры были также введены для:

  • лиц, имеющих статус ВПЛ,
  • ветеранов,
  • лиц с инвалидностью,
  • лиц, освобожденных из плена.

Подать заявку на получение ваучера на бесплатное обучение можно онлайн .

Ранее мы сообщали, что украинцы от 45 лет могут получить 30 000 гривен на бесплатное обучение.

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