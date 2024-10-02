Стало доступно больше профессий по бесплатным ваучерам на обучение: подробности

Список профессий и специальностей, которые можно овладеть благодаря бесплатным ваучерам на обучение, был расширен.

Об этом заявил Правительственный портал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Таким образом, теперь украинцы могут подать заявку и получить за государственный счет ваучеры на обучение еще 16 актуальным профессиям и 15 специальностям, ныне актуальным на рынке труда.

В общей сложности список уже включает 95 профессий и 60 специальностей.

Обновленный перечень содержит направления подготовки специалистов для восстановления инфраструктуры, жилищного фонда и энергетических объектов.

Была также добавлена профессия оператора дистанционно управляемых аппаратов. Кроме этого, среди новых специальностей появились следующие направления:

авиационная и ракетно-космическая техника,

авионика,

прикладная механика,

физика и наноматериалы

Также теперь стала доступна профессия пожарно-спасатель и специальность пожарная безопасность.

Отмечается, что для расширения возможностей подготовки специалистов протезно-ортопедической сферы появились такие специальности, как:

биомедицинская инженерия,

химические технологии,

инженерия.

Известно, что получить ваучер на бесплатное обучение могут определены категории граждан, имеющих профессиональное или высшее образование, однако не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет. .

Кроме того, ваучеры были также введены для:

лиц, имеющих статус ВПЛ,

ветеранов,

лиц с инвалидностью,

лиц, освобожденных из плена.

Подать заявку на получение ваучера на бесплатное обучение можно онлайн .