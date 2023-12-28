ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Стальний фронт" Ахметова передав Силам оборони партію зарядних станцій

Четвер 28 грудня 2023 15:00
UA EN RU
"Стальний фронт" Ахметова передав Силам оборони партію зарядних станцій Фото: "Стальний фронт" Ахметова передав Силам оборони партію зарядних станцій (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Українська компанія "Левада Карго" передала для ЗСУ зарядні станції в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Станції багатоканальної швидкої зарядки необхідні на передовій постійно для живлення численної техніки, зокрема дронів, рацій, телефонів тощо.

Усього було передано 24 одиниці сучасних зарядних станцій, загальна вартість яких - понад 500 тисяч гривень.

"Усвідомлюючи рівень відповідальності, з перших днів повномасштабного вторгнення, ми спрямували всі свої зусилля не лише на підтримку логістичної безпеки країни, а також на підтримку захисників", - коментує СЕО компанії Левада Карго Володимир Деменко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення, бізнеси Ріната Ахметова вже спрямували на допомогу Збройним силам України та українцям понад 6,7 млрд грн, з них понад 40 млн грн - від компанії "Лемтранс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ
NEWS
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році