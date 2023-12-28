"Стальной фронт" Ахметова передал Силам обороны партию зарядных станций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Станции многоканальной быстрой зарядки необходимы на передовой постоянно для питания многочисленной техники, в частности, дронов, раций, телефонов и т.д.

Всего было передано 24 единицы современных зарядных станций, общая стоимость которых – более 500 тысяч гривен.

"Сознавая уровень ответственности, с первых дней полномасштабного вторжения, мы направили все свои усилия не только на поддержку логистической безопасности страны, а также на поддержку защитников", - комментирует СЕО компании Левада Карго Владимир Деменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения бизнесы Рината Ахметова уже направили на помощь Вооруженным силам Украины и украинцам более 6,7 млрд грн, из них более 40 млн грн - от компании "Лемтранс".