ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Стальной фронт" Ахметова передал Силам обороны партию зарядных станций

Четверг 28 декабря 2023 15:00
UA EN RU
"Стальной фронт" Ахметова передал Силам обороны партию зарядных станций Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал Силам обороны партию зарядных станций (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Украинская компания "Левада Карго" передала для ВСУ зарядные станции в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Станции многоканальной быстрой зарядки необходимы на передовой постоянно для питания многочисленной техники, в частности, дронов, раций, телефонов и т.д.

Всего было передано 24 единицы современных зарядных станций, общая стоимость которых – более 500 тысяч гривен.

"Сознавая уровень ответственности, с первых дней полномасштабного вторжения, мы направили все свои усилия не только на поддержку логистической безопасности страны, а также на поддержку защитников", - комментирует СЕО компании Левада Карго Владимир Деменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения бизнесы Рината Ахметова уже направили на помощь Вооруженным силам Украины и украинцам более 6,7 млрд грн, из них более 40 млн грн - от компании "Лемтранс".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ
NEWS
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году