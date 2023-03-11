Стали відомі причини сьогоднішніх вибухів поблизу окупованого Мелітополя

У суботу, 11 березня, в районі Мелітополя пролунали звуки вибухів. Стало відомо, що це були запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки в сторону Молочного лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти в Мелітопольському районі продовжують тероризувати жителів і наражати їх на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що росіяни зробили з Мелітополя суцільну військову базу, а навколо міста влаштували полігони. За уточненою інформацією, звуки вибухів, які сьогодні чули мелітопольці - це запуски ворожих ракет з полігону в районі Семенівки в сторону Молочного лиману.

"Всі військові бази розташовані в безпосередній близькості до Мелітополя й інших населених пунктів", - додав мер міста.