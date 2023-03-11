Стали известны причины сегодняшних взрывов вблизи оккупированного Мелитополя

В субботу, 11 марта, в районе Мелитополя раздались звуки взрывов. Стало известно, что это запуски вражеских ракет с полигона в районе Семеновки в сторону Молочного лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты в Мелитопольском районе продолжают терроризировать жителей и подвергать их опасности", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что россияне сделали из Мелитополя сплошную военную базу, а вокруг города устроили полигоны. По уточненной информации, звуки взрывов, которые слышали сегодня мелитопольцы - это запуски вражеских ракет с полигона в районе Семеновки в сторону Молочного лимана.

"Все военные базы расположены в непосредственной близости от Мелитополя и других населенных пунктов", - добавил мэр города.