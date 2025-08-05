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Стали известны первые результаты вступительной кампании: где проверить статус "рекомендовано"

Вторник 05 августа 2025 22:27
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Стали известны первые результаты вступительной кампании: где проверить статус "рекомендовано" Фото: стали известны первые результаты вступительной кампании 2025 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине стали известны первые результаты вступительной кампании-2025. Рекомендации к зачислению можно проверить в электронных кабинетах поступающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра образования Украины Михаила Винницкого.

"Алгоритм адресного размещения сработал - и сработал так, как и было задумано: по логике выставленных приоритетов и результатов поступающих. Это делает систему поступления более понятной, справедливой и честной. А еще - усиливает ответственность выбора", - отметил Винницкий.

По его словам, в целом рекомендации получили 176 376 абитуриентов, из которых:

  • 65 493 - на бюджет;
  • 110 883 - на контракт.

В этом году впервые алгоритм распределял не только на места государственного заказа, но и те, что "контрактные" (в том числе и с грантом).

Среди тех, кто получил бюджетное место:

  • 61 178 человек - дневная форма обучения;
  • 4 315 - заочная форма.

По квотам:

  • Квота-1: 4 060 человек (из них 728 - заочная форма);
  • Квота-2: 4 960 человек (из них 129 - заочная форма).

Итого - 13,5% всех рекомендованных на бюджет.

"Следует иметь в виду, что кроме "квотников", еще есть и другие льготные категории студентов, которые будут претендовать на бюджетные места вне конкурса", - отметил замминистра.

По его словам, 60% из общего количества поступающих, рекомендованные к поступлению по своему первому приоритету, 86% - по одному из трех первых приоритетов.

Винницкий добавил, что всего было создано почти 210 тысяч электронных кабинетов. Из них:

  • 195 тысяч абитуриентов приняли участие в работе алгоритма, разместив заявления (некоторые создали кабинет, но заявления так и не подали),
  • около 20 тысяч абитуриентов не получили рекомендаций ни на один из поданных приоритетов. Но у таких абитуриентов еще будет возможность поступить на контракт на следующем этапе (после 11 августа).

"Напоминаю: если напротив одного из ваших заявлений появился статус "Рекомендовано" - это именно то заявление, по которому можно учиться. Для зачисления нужно выполнить соответствующие требования до 18:00 9 августа", - отметил заместитель министра.
Стали известны первые результаты вступительной кампании: где проверить статус &quot;рекомендовано&quot;

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