Стали відомі основні виклики для металургії у 2024 році

До 2014 року в країні налічувалося дванадцять підприємств, що виплавляли сталь. Зараз їх залишилося тільки шість, і лише п’ять продовжують працювати. Серед основних викликів, з якими зараз стикаються металурги - нестабільність логістики та кадровий голод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center.

"Перша з головних проблем - нестача персоналу. До війни в українському ГМК та суміжних галузях було задіяно понад 0,5 млн осіб. Цей сектор був найбільшим роботодавцем та забезпечував населення добре оплачуваними робочими місцями. Зараз мобілізовано вже понад 15% персоналу всіх великих металургійних підприємств. Однак українці не поспішають заповнювати нові вакансії на великих заводах: тут прозорі процедури обліку кадрів і під мобілізацію можуть потрапити вже нові працівники", - пишуть аналітики.

Також на можливість заповнити дефіцит кадрів негативно впливає внутрішня міграція. Меткомбінати розташовані неподалік лінії фронту, міста їхньої присутності знаходяться під фактично щоденними ударами агресора. Це змушує людей працездатного віку залишати небезпечні регіони разом із сім’ями, вказують аналітики.

"За оцінками Мауро Лонгобардо, генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг", у 2024 році підприємству через звільнення та мобілізацію може знадобитися закрити 3 тис. вакансій. Знайти три тисячі металургів у Кривому Розі - завдання складне. А проблема нестачі персоналу дається взнаки вже сьогодні, обмежуючи потенціал зростання галузі в майбутньому", - наголошується в матеріалі.

Важливим питанням також залишається нестабільність морського коридору, який запрацював торік. Адже без розуміння перспектив майбутніх продажів і гарантій стабільності морської логістики, складно приймати рішення про інвестиції в $10-20 млн для запуску доменної печі, вказують аналітики.

"Великі ризики також призводять до серйозного подорожчання транспортування продукції для українських металургів. Наприклад, у жовтні 2023-го ставки фрахту через морський коридор були вчетверо вищими від довоєнних рівнів, у січні 2024-го - вдвічі вищими. При цьому, кожен конкретний кейс відрізняється від попереднього. Водночас, продукція ГМК є другою за питомою вагою в загальному експорті українським морським коридором", - пише видання.