Стали відомі нові деталі підриву цивільних на міні в Ізюмському районі
У понеділок, 6 лютого, двоє цивільних у Харківській області підірвались на міні. Внаслідок цього один з них загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
Правоохоронці повідомляють, що у селі Вербівка близько 15:00 двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі, підірвались на міні.
"Один з чоловіків загинув, інший отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Раніше повідомлялось, що троє цивільних підірвались на невідомому об'єкті на дорозі в Ізюмському районі.
До цього РБК-Україна повідомляло про те, що двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.
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