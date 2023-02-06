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Стали известны новые детали подрыва гражданских на мине в Изюмском районе

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Вербовка, Понедельник 06 февраля 2023 20:08
Стали известны новые детали подрыва гражданских на мине в Изюмском районе Фото: Стали известны новые детали подрыва гражданских на мини в Изюмском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 6 февраля, двое гражданских в Харьковской области подорвались на мине. В результате один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители сообщают, что в селе Вербовка около 15:00 двое мужчин, ехавших на мотоцикле, подорвались на мине.

Возможно, это изображение на открытом воздухе.

"Один из мужчин погиб, другой получил ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее сообщалось, что три гражданских подорвались на неизвестном объекте на дороге в Изюмском районе.

До этого РБК-Украина сообщало о том, что двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

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