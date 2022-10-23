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Стали відомі небойові втрати російської авіації за час війни в Україні

Фото: стали відомі небойові втрати російської авіації за час війни в Україні (росЗМІ
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 23 жовтня в російському Іркутську на двоповерховий будинок впав літак Су-30. Ця катастрофа стала 11 небойовою втратою авіації Росії із 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом.

До списку також увійшли:

  • 24 лютого Ан-26 під Воронежем. Екіпаж загинув;
  • 8 квітня МіГ-31 у Ленінградській області. Екіпаж катапультувався;
  • 17 червня Су-25 у Білгородській області. Льотчик встиг катапультуватись;
  • 21 червня Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув;
  • 24 червня Іл-76 у Рязані. Загинули чотири особи;
  • 11 вересня Су-34 у Криму. Пілоти встигли катапультуватись;
  • 1 жовтня літак на аеродромі "Бельбек" у Криму. Льотчик катапультувався;
  • 9 жовтня Су-34 у Ростовській області. Пілоти катапультувалися;
  • 9 жовтня Су-25 у Ростовській області. Пілот загинув.

Як повідомлялось, увечері 17 жовтня 2022 року в російському Єйську розбився бомбардувальник Су-34. Літак упав у житловому кварталі, в результаті спалахнула багатоповерхівка.

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