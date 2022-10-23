Стали известны небоевые потери российской авиации за время войны в Украине
Фото: стали известны небоевые потери российской авиации за время войны в Украине (росСМИ)
В воскресенье, 23 октября в российском Иркутске на двухэтажный дом упал самолет Су-30. Эта катастрофа стала 11 небоевой потерей авиации России с 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом.
В список также вошли:
- 24 февраля Ан-26 под Воронежем. Экипаж погиб;
- 8 апреля МиГ-31 в Ленинградской области. Экипаж катапультировался;
- 17 июня Су-25 в Белгородской области. Летчик успел катапультироваться;
- 21 июня Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб;
- 24 июня Ил-76 в Рязани. Погибли четыре человека;
- 11 сентября Су-34 в Крыму. Пилоты успели катапультироваться;
- 1 октября самолет на аэродроме "Бельбек" в Крыму. Летчик катапультировался;
- 9 октября Су-34 в Ростовской области. Пилоты катапультировались;
- 9 октября Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб.
Как сообщалось, вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске разбился бомбардировщик Су-34. Самолет упал в жилом квартале, в результате вспыхнула многоэтажка.
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