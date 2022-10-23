Стали известны небоевые потери российской авиации за время войны в Украине

В воскресенье, 23 октября в российском Иркутске на двухэтажный дом упал самолет Су-30 . Эта катастрофа стала 11 небоевой потерей авиации России с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом .

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Как сообщалось, вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске разбился бомбардировщик Су-34. Самолет упал в жилом квартале, в результате вспыхнула многоэтажка.

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