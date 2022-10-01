Не стали технологічним проривом: в Пентагоні прокоментували іранські безпілотники

За словами заступниці міністра оборони США з питань політики Саши Бейкер, застосування Росією іранських безпілотників зазнало "численних провалів" на полі бою.

"Ми вже бачили докази того, що БПЛА, перекинуті з Ірану, вже зазнали численних провалів на полі бою в Україні", - заявила Бейкер.

Як відзначила Бейкер, БПЛА не стали великим технологічним проривом для Росії.

"Я думаю, що ідея про те, що вони є якимось технологічним стрибком вперед... чесно кажучи, ми просто не знаходимо підтвердження цьому", - зауважила Бейкер.