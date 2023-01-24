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Стали "командирами" при окупантах. ДБР оголосило підозри двом колаборантам з Херсона

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Херсонська область, Вівторок 24 січня 2023 22:47
Стали "командирами" при окупантах. ДБР оголосило підозри двом колаборантам з Херсона Фото: ДБР оголосило підозри двом колаборантам з Херсона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє чоловіків під час окупації частини Херсонської області почали співпрацювати з РФ. Правоохоронці задокументували їх злочинну діяльність та оголосили їм підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

Мешканець Херсонської області після тимчасової окупації регіону обійняв посаду "командира" бойового формування спеціального призначення "Грім" в системі окупаційного "головного управління МВС у Херсонській області".

"Особовий склад" підрозділу загарбників шукає та затримує проукраїнськи налаштованих мешканців Херсонської області, які наближають деокупацію територій України. При цьому зрадники систематично звітують щодо затримання "українських диверсантів" через свою псевдопресслужбу", - йдеться у повідомленні.

Також ДБР підозрює іншого мешканця області, який став "командиром" взводу батальйону патрульно-постової служби у так званій "Народній міліції" окупованої Херсонської області та отримав спеціальне звання "старшого сержанта".

Їх підозрюють у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що СБУ викрила в Херсоні чергового колаборанта, який співпрацював з ворогом. Цього ж разу зрадник працював в окупаційному "МВС".

Жителька Бериславського району допомагала росіянам провести "референдум" у Херсонській області. Після деокупації частини регіону її затримали та засудили на 5 років.

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