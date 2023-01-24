Стали "командирами" при оккупантах. ГБР объявило подозрения двум коллаборантам из Херсона
Двое мужчин во время оккупации части Херсонской области начали сотрудничать с РФ. Правоохранители задокументировали их преступную деятельность и объявили подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
Житель Херсонской области после временной оккупации региона вступил в должность "командира" боевого формирования специального назначения "Гром" в системе оккупационного "главного управления МВД в Херсонской области".
"Личный состав" подразделения захватчиков ищет и задерживает проукраински настроенных жителей Херсонской области, приближающих деоккупацию территорий Украины. При этом предатели систематически отчитываются о задержании "украинских диверсантов" через свою псевдопрессслужбу", - говорится в сообщении.
Также ГБР подозревает другого жителя области, который стал "командиром" взвода батальона патрульно-постовой службы в так называемой "Народной милиции" оккупированной Херсонской области и получил специальное звание "старшего сержанта".
Их подозревают в добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.
Напомним, что СБУ разоблачила в Херсоне очередного коллаборанта, сотрудничавшего с врагом. На этот раз предатель работал в оккупационном МВД.
Жительница Бериславского района помогала россиянам провести референдум в Херсонской области. После деоккупации часть региона ее задержали и осудили на 5 лет.
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