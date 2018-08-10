Украина подала в ЕСПЧ иск против России за нарушения прав политзаключенных

В заявлении описано нарушения по 71 политзаключенному

Украина подала межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за нарушения прав украинских политзаключенных. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Мы только что подали новое межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных Кремля", - написал он.

В заявлении описано нарушения по 71 политзаключенному на 130 страницах из около трех тысяч страниц дополнений.

Отметим, что в заявлении правительство Украины информирует о системных нарушениях со стороны России конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно:

Ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство обращения);

Ст. 5 (личная свобода);

Ст. 6 (справедливый суд);

Ст. 8 (уважение личной и семейной жизни);

Ст. 10 (свобода выражения);

Ст. 13 (эффективное средство защиты);

Ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей других, чем те, для которых они были предусмотрены).

Он добавил, что по Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Эмиру-Усеину Куку, Сергею Литвинову дополнительно поданы заявления по правилу 39 конвенции о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья.

Напомним, в начале августа сообщалось, что Украина готовиться подать комплексный межгосударственный иск в ЕСПЧ по украинским политзаключенным, незаконно удерживаемых Россией. Такой иск, как считают в Минюсте, поможет привлечь к проблеме узников Кремля внимание международной общественности.