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Стали известны все участники перенесенного Евро-2020

Автор: Вера Олейник

После финальных матчей плей-офф за выход на Евро-2020 определился полный список участников турнира, проведение которого запланировано на лето 2021 года. Также стал известен последний соперник сборной Украины в групповом раунде.

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В Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке сборная Северной Македонии минимально обыграла команду Грузии. Также в финальных стыковых матчах Венгрия победила Исландию (2:1), Северная Ирландия дома проиграла Словакии (1:2 в доп. время), а Сербия уступила Шотландии в серии пенальти.

Итак, сборные распределились по группам следующим образом:

Группа А: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария
Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия
Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия
Группа F: Германия, Португалия, Франция, Венгрия

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

На данный момент известно, что турнир должны принять 12 европейских городов, однако в УЕФА уже заявили, что их число может быть сокращено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Напомним, УЕФА определила новый календарь на этот турнир.

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