Стали відомі всі учасники перенесеного Євро-2020

Після фінальних матчів плей-офф за вихід на Євро-2020 визначився повний перелік учасників турніру, проведення якого заплановане на літо 2021 року. Також став відомий останній суперник збірної України у груповому раунді.

У Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе у вирішальному поєдинку збірна Північної Македонії мінімально обіграла команду Грузії. Також у фінальних стикових матчах Угорщина перемогла Ісландію (2:1), Північна Ірландія вдома програла Словаччині (1:2 в дод. час), а Сербія поступилася Шотландії в серії пенальті.

Тож збірні розподілилися по групах наступним чином:

Група А: Італія, Туреччина, Уельс, Швейцарія

Група В: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія

Група С: Україна, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія

Група D: Англія, Хорватія, Чехія, Шотландія

Група Е: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

Група F: Німеччина, Португалія, Франція, Угорщина

Чемпіонат Європи повинен був пройти влітку 2020 року, проте був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

На цей момент відомо, що турнір повинні прийняти 12 європейських міст, проте в УЄФА вже заявили, що їх число може бути скорочено через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Нагадаємо, УЄФА визначила новий календар на цей турнір.