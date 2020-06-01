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Стали відомі терміни створення Мінприроди

Новини » Політика     01.06.2020 - 17:53
Стали відомі терміни створення Мінприроди
Фото: заступник міністра економіки Тарас Висоцький (wikipedia.org Адміністрація президента України)

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів з'явиться за місяць

Створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів має зайняти близько місяця. Міністерство відокремлюють від великого Мінекоенерго.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, сьогодні пройшло онлайн-нарада за участю заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Романа Абрамовського та представників структурних підрозділів та профільних асоціацій.

"На засіданні було обговорено низку питань. Створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України в контексті роботи агрохімічного сектора. Було озвучено, що процедура поділу міністерства має зайняти близько місяця", - зазначив Висоцький.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів прийняв рішення розділити Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на два окремих відомства, рішення прийнято через неефективність роботи в рамках одного міністерства і конфлікт інтересів.

Зазначимо, велике Мінекоенерго з'явилося шляхом злиття профільних відомств в кінці літа 2019 року, на посаду міністра тоді був призначений Олексій Оржель.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМинистерство охраны окружающей средыМинэнерго
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