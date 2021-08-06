UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стали известны штрафы за продажу лекарств в аптеках детям до 14 лет

Автор: Инна Собора

В Украине с 7 августа будет действовать запрет на продажу лекарств в аптеках детям до 14 лет. Однако для того, чтобы за это начали штрафовать, нужно принять соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в Facebook.

Парламенту нужно принять законопроект № 5123-1, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. То есть вводит штрафы за нарушение запрета на продажу лекарств детям:

  • при первом нарушении в размере 6,8 тысяч - 13,6 тысяч гривен.
  • при повторном – 13,6 тысяч гривен - 23,8 тысяч гривен.

"Штрафы довольно большие. Если же и этого будет мало, будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка", - подчеркнул Радуцкий.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает запрет продажи лекарств детям до 14 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
штрафМихаил Радуцкий