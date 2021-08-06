Стали известны штрафы за продажу лекарств в аптеках детям до 14 лет

В Украине с 7 августа будет действовать запрет на продажу лекарств в аптеках детям до 14 лет. Однако для того, чтобы за это начали штрафовать, нужно принять соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в Facebook .

Парламенту нужно принять законопроект № 5123-1, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. То есть вводит штрафы за нарушение запрета на продажу лекарств детям:

при первом нарушении в размере 6,8 тысяч - 13,6 тысяч гривен.

при повторном – 13,6 тысяч гривен - 23,8 тысяч гривен.

"Штрафы довольно большие. Если же и этого будет мало, будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка", - подчеркнул Радуцкий.