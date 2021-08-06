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Стали відомі штрафи за продаж ліків в аптеках дітям до 14 років

Автор: Инна Собора

В Україні із 7 серпня діятиме заборона на продаж ліків в аптеках дітям до 14 років. Однак для того, щоб за це почали штрафувати, потрібно прийняти відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайла Радуцького в Facebook.

Парламенту потрібно ухвалити законопроект № 5123-1, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто запроваджує штрафи за порушення заборони на продаж ліків дітям:

  • при першому порушенні у розмірі 6,8 тисяч - 13,6 тисяч гривень.
  • при повторному – 13,6 тисяч гривень - 23,8 тисяч гривень.

"Штрафи доволі великі. Якщо ж і цього буде замало, будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини", - наголоси Радуцький.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону продажу ліків дітям до 14 років.

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штрафМихайло Радуцький