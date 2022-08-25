Стали известны секретные функции Macbook

Скрытые функции Macbook, которые стоит попробовать в 2022 году.

Поклонники техники Apple решили поделиться в Сети возможностями макбука, о которых молчит производитель. Этот функционал нацелен на то, чтобы сделать работу ноутбука более комфортной для пользователя.

Среди таких функций можно выделить замену ярлыков папок смайликами, ведь некоторые пользователи недовольны внешним видом папок на устройстве. Теперь Apple дает возможность заменить классические папки смайликами. Для этого следует скопировать изображение, которым вы хотите заменить иконку папки, затем выбрать папку, кликнуть на «Получить информацию», нажать на синий значок папки в верхнем левом углу и одновременно клавиши Command и V.

Также полезной является возможность скрыть текущую активную программу с помощью команды CMD+H. Это позволит переходить к главному окну, не закрывая другие программы. А если нужно сделать скриншот без использования сенсорной панели, просто нажмите на сочетание клавиш CMD+SHIFT+6 — и получите мгновенные снимки экрана.

Не можете найти скрытые файлы в Finder? Если вы спрятали файл где-нибудь в Finder, есть простой способ показать скрытые файлы. Нажмите CMD+SHIFT+. (точка) на клавиатуре — и увидите все скрытые файлы в неактивном состоянии. Если продолжать говорить о клавиатуре, то одной из малоизвестных функций MacBook является ежегодное добавление в macOS новых наборов смайликов, которые можно легко использовать с помощью клавиатуры смайликов. Это особенно пригодится при создании мемов или текстовых шуток, что также возможно на вашем макбуке.

Сенсорная панель способна облегчить вашу работу на ноутбуке, особенно когда на нем нужно что-нибудь перетащить. Коснитесь сенсорной панели MacBook и не отпускайте ее, пока не появится возможность перетаскивать окно или другой объект. А с помощью Magic Trackpad можно быстро подписывать PDF-файлы вручную. Просто откройте документ в появившемся окне предварительного просмотра и найдите значок подписи. Вы можете включить его, кликнув по логотипу разметки рядом с полем поиска. Теперь можно подписывать документы просто пальцем, потратив на это всего секунду.

Spotlight предлагает одну из скрытых функций MacBook, о которой вы, вероятно, не знаете. Это может сэкономить много времени при выполнении операций, включая открытие браузера Safari для выполнения некоторых вычислений, и многое другое. Нажмите CMD+ПРОБЕЛ и введите, например, сумму в 480 долларов США в INR (индийская рупия). Программа немедленно конвертирует валюту и покажет точный результат. Также можно использовать эту функцию для преобразования градусов Цельсия в градусы Фаренгейта и для многого другого.

И напоследок, одна из интереснейших функций, которая точно может понадобиться многим. Эта функция называется Continuity Camera. Вы можете использовать камеру iPhone, iPod или iPad, чтобы сделать снимок или просканировать документ. Он сразу же появится на Macbook. Эта функция поддерживает только Pages, Mail, Finder, Messages и ограниченное количество сторонних программ, но точно способна ускорить работу при необходимости быстро отправить какой-либо документ или фото. Эта функция доступна только на ноутбуках с операционной системой macOS Mojave. В магазине eStore вы можете приобрести актуальный Macbook, на котором будет доступна эта функция.

Начните использовать весь функционал вашего Macbook и сделайте свою работу еще более удобной и быстрой. Чтобы максимально повысить эффективность работы, следует выбрать соответствующую модель Macbook. В магазине eStore можно купить оригинальные новые ноутбуки Apple со скидкой, а также получить консультацию, оставив заявку на обратный звонок на сайте eStore.ua.