Стали відомі секретні функції Macbook

Приховані функції Macbook, які варто спробувати у 2022 році

Шанувальники техніки Apple вирішили поділитися в мережі можливостями Макбука, про які мовчить виробник. Цей функціонал націлений на те, щоб зробити роботу ноутбука значно комфортнішою для користувача.

Серед таких функцій можна виділити зміну ярликів папок на смайлики, адже деякі користувачі незадоволені зовнішнім виглядом папок на пристрої. Тепер Apple надає можливість змінити класичні папки на смайлики. Для цього слід скопіювати зображення, яким ви хотіли б замінити іконку папки. Після цього потрібно вибрати папку та натиснути «Отримати інформацію», потім натиснути на синій значок папки у верхньому лівому куті та одночасно клавіші Command та V.

Також буде корисним те, що ви можете приховати поточну активну програму за допомогою команди CMD + H. Це дозволить перейти до головного вікна, не закриваючи інші програми. А якщо потрібно зробити скріншот без використання сенсорної панелі просто натисніть на поєднання клавіш CMD + SHIFT + 6 і отримайте миттєві знімки екрана.

Не можете знайти приховані файли у Finder? Якщо ви сховали файл десь у Finder, є простий спосіб показати приховані файли. Натисніть CMD+SHIFT+. (крапка) на клавіатурі. Після використання цього ярлика можна побачити всі приховані файли в неактивному стані. Якщо продовжувати говорити про клавіатуру, то однією з маловідомих функцій MacBook є щорічне додавання до macOS нових наборів смайликів, які можна легко використовувати за допомогою клавіатури смайликів. Це буде особливо доречно при створенні мемів або текстових жартів, що також можливо на вашому Макбук.

Сенсорна панель здатна гарно полегшити ваше життя. В особливості, коли потрібно перетягнути щось на ноутбуці. Торкніться сенсорної панелі MacBook і не відпускайте її, доки не з'явиться можливість перетягувати вікно або інший об'єкт. А за допомогою Magic Trackpad можна підписувати PDF-файли вручну, не роблячи зайвих рухів. Просто відкрийте документ у вікні попереднього перегляду та знайдіть значок підпису; Ви можете увімкнути його, клацнувши логотип розмітки поруч із полем пошуку. Тепер можна підписувати документи просто пальцем, витративши лише секунду.

Spotlight пропонує одну з прихованих функцій MacBook, про яку ви, мабуть, не знаєте. Це може заощадити багато часу при виконанні операцій, включаючи відкриття браузера Safari для виконання деяких обчислень і багато іншого. Натисніть CMD + ПРОБІЛ і введіть, наприклад, суму в 480 доларів США в INR (Індійська рупія). Програма негайно конвертує валюту та покаже вам точні результати. Так само ви можете використовувати його для перетворення градусів Цельсія в градуси Фаренгейта і багато іншого.

І наостанок, одна з найцікавіших функцій, яка точно може знадобитися багатьом. Ця функція називається Continuity Camera. Ви можете використовувати камеру iPhone, iPod або iPad, щоб зробити знімок або просканувати документ. Він відразу ж з'явиться на MacBook. Ця функція підтримує лише Pages, Mail, Finder, Messages та обмежену кількість сторонніх програм, але точно здатна пришвидшити роботу у разі потреби швидко надіслати якийсь документ або фото. Ця функція доступна лише на ноутбуках з операційною системою macOS Mojave. В магазині eStore ви можете придбати актуальний Macbook, на якому буде доступна ця функція.

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