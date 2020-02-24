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В Минздраве рассказали, когда обнародуют результаты тестов эвакуированных украинцев

Новости » Общество     24.02.2020 - 16:34
В Минздраве рассказали, когда обнародуют результаты тестов эвакуированных украинцев
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Результаты проб будут известны в среду, 26 февраля

В среду, 26 февраля, станут известны результаты тестов на коронавирус COVID-19 у эвакуированных из Китая украинцев. Об этом во время брифинга сообщил и.о. директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

По его словам, взятые у эвакуированных из китайского Уханя украинцев пробы сейчас находятся в Центре общественного здоровья.

"В течение двух дней мы будем их обрабатывать. Ожидаем, что первые результаты будут доступны в среду, и мы их обнародуем", - сказал Кузин.

Он также заявил, что решение о продлении 14-дневного срока обсервации в Новых Санжарах еще принято.

"Это будет зависеть от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Сейчас рекомендации - 14 дней. Если они будут увеличены, то, соответственно, будем принимать решение", - добавил Кузин.

Напомним, комментируя разговоры о возможности продолжения изоляции, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что оснований для того, чтобы продлевать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней, нет.

Также РБК-Украина сообщало, что о состоянии здоровья людей, эвакуированных из китайского Уханя, будут информировать каждый день, также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус.

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