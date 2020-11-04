ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стали известны промежуточные итоги выборов в Конгресс США

Вашингтон, Среда 04 ноября 2020 14:05
Стали известны промежуточные итоги выборов в Конгресс США
Фото: выборы в США (twitter.com/Indsamachar)
Автор: РБК-Украина

На выборах в США параллельно идет голосование и распределение мест в Конгрессе США. На данный момент демократы обходят республиканцев только по местам в Палате представителей.

Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что на данный момент представители Демократический и Республиканской партии США получают по 47 мест в Сенате, еще 50 мест остаются незанятыми.

В то же время в Палате представителей демократы пока имеют перевес - 190 против 181 места. Пока свободными остаются 218 мест.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборах президента США разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом остается минимальным. По предварительным результатам в 41 штате из 50, за Байдена проголосовало 50,0% (67,5 млн американцев), за Трампа - 48,4% (65,3 млн). Таким образом, голоса выборщиков распределяются как 224 на 213. Для победы необходимо 270 голосов.

Также сообщалось, что крупнейшие букмекеры резко повысили шансы Трампа на победу на выборах. Хотя днем ранее вероятность победы Байдена оценивалась куда выше.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикивыборыКонгресс США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь