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Стали відомі проміжні підсумки виборів до Конгреса США

Вашингтон, Середа 04 листопада 2020 14:05
Стали відомі проміжні підсумки виборів до Конгреса США
Фото: вибори у США twitter.com/Indsamachar)
Автор: РБК-Україна

На виборах у США паралельно йде голосування та розподіл місць в Конгресі США. На даний момент демократи обходять республіканців тільки за місцями у Палаті представників.

Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що на даний момент представники Демократичної і Республіканської партії США отримують по 47 місць в Сенаті, ще 50 місць залишаються незайнятими.

У той же час в Палаті представників демократи поки мають перевагу - 190 проти 181 місця. Поки вільними залишаються 218 місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виборах президента США розрив між Дональдом Трампом і Джо Байденом залишається мінімальним. За попередніми результатами в 41 штаті з 50, за Байдена проголосувало 50,0% (67,5 млн американців), за Трампа - 48,4% (65,3 млн). Таким чином, голоси вибірників розподіляються як 224 на 213. Для перемоги необхідно 270 голосів.

Також повідомлялося, що найбільші букмекери різко підвищили шанси Трампа на перемогу на виборах. Хоча днем раніше ймовірність перемоги Байдена оцінювалася куди вище.

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