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Стали известны подробности визита Зеленского в Турцию

Новости » Политика    05.08.2019 - 15:28
Стали известны подробности визита Зеленского в Турцию
Фото: Мустафа Джемилев (РБК-Украина)

Джемилев вместе с Зеленским встретится с Эрдоганом

Лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев примет участие в поездке президента Владимира Зеленского в Турцию 7-8 августа. Об этом Джемилев рассказал в комментарии проекта Радио Свобода "Крым.Реалии".

В рамках визита запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, представителями украинской и крымскотатарской общин.

"Программа встречи планируется офисом президента, я могу только подсказать темы. Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличение торгового оборота наших стран. Надо поблагодарить Эрдогана за его твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма. Может поговорим о том, что под разными флагами входят турецкие корабли (в порты и воды Крыма - ред.)", - отметил Джемилев.

По его словам, нужно обсудить вопрос украинских политических узников и их положение в анексованому Крыму и в России, однако перспектив в этом вопросе Джемилев не видит.

"Путин идет только на обмен, у нас обменный материал ограничен. Здесь требуется давление всего мирового сообщества, а тенденция не очень правильная и ситуация не очень хорошая", - добавил он.

Напомним, Зеленский в Турции проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и с Вселенским Патриархом Варфоломеем І.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после 21 июля. Однако Трамп в Украину еще не собирается ехать.

Зеленский на этой неделе встретится с Эрдоганом и Варфоломеем Встреча представителей МИД "нормандского формата" ожидается в конце августа
Новости Украины Владимир ЗеленскийМустафа Джемилев
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