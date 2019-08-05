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Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Туреччину

Новини » Політика    05.08.2019 - 15:28
Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Туреччину
Фото: Мустафа Джемілєв (РБК-Україна)

Джемілєв разом з Зеленським зустрінеться з Ердоганом

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці президента Володимира Зеленського до Туреччини 7-8 серпня. Про це Джемілєв в розповів коментарі проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії".

У рамках візиту запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, представниками української і кримськотатарської громад.

"Програма зустрічі планується офісом президента, я можу тільки підказати теми. Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн. Треба подякувати Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму. Може поговоримо про те, що під різними прапорами входять турецькі кораблі (в порти і води Криму - ред.)", - зазначив Джемілєв.

За його словами, потрібно обговорити питання українських політичних в’язнів і їх становище в анексованому Криму і в Росії, проте перспектив у цьому питанні Джемілєв не бачить.

"Путін йде тільки на обмін, у нас обмінний матеріал обмежений. Тут потрібен тиск всієї світової спільноти, а тенденція не дуже правильна і ситуація не дуже хороша", - додав він.

Нагадаємо, Зеленский у Туреччині проведе переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Раніше повідомлялось, що посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа можлива після 21 липня. Натомість, Трамп в Україну ще не збирається їхати.

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Новини України Володимир ЗеленськийМустафа Джемільов
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