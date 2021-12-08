Стали известны подробности продажи Богуслаевым акций "Мотор Сичи" при помощи Dragon Capital

"У Украины есть все шансы отстоять свои права в арбитражном суде. Ведь национализация "Мотор Сичи" осуществлялась с соблюдением китайско-украинского двустороннего инвестиционного соглашения и порядок установленный законом был соблюден: национализация осуществлялась в общественных интересах; АМКУ не предоставлял никакой компании разрешения на приобретение акций "Мотор Сич" и исследует вопросы законности приобретения гражданами Китая контрольного пакета акций "Мотор Сич", китайские компании не были подвергнуты дискриминации. Но не нужно недооценивать КНР. Если они вошли в этот процесс, то, похоже, видят возможность давить украинские власти на нужный им результат", - заявила эксперт.

Теперь, по ее словам, из документов Pandora Papers стало известно, что за секретным соглашением стоял лабиринт оффшорных фирм, и проект сделки, выявленный в документах, показывает, что Богуслаеву вероятно способствовали украинские офисы крупной американской юридической фирмы DLA Piper, разработавшей сделку.

"В проекте соглашения подробно описан план, в котором три оффшорных фирмы - зарегистрированные на Британских Виргинских островах - Skyrizon, на - Кипре Reckoner Investment и Argio Investment, приобретут шесть оффшоров, которые вместе владели контрольным пакетом акций "Мотор Сич", - отмечает она.

Как ранее сообщала политтехнолог Екатерина Селантьева, в юридической компании DLA Piper работает Наталья Фуклеева - жена Томаша Фиалы. Именно компания Фиалы Dragon Capital была посредником между китайцами и Богуслаевым в процессе скупки акций "Мотор Сич".

"Судя по материалам, находящимся в открытых источниках, компания DLA Piper системно сотрудничала с "Мотор Сич" в период, когда Томаш Фиала сопровождал скупку акций в пользу китайских компаний. Так, в материалах ФинМониторинга фигурирует информация о договоре между ПАО "Мотор Сич" и ООО "ДИ ЭЛ ЭЙ ПАЙПЕР Украине" о предоставлении консультационных услуг от 22 апреля 2014 года. 30 мая 2017 было выплачено в пользу ООО "ДИ ЭЛ ЭЙ ПАЙПЕР Украина" 3.08 млн грн", - отметила она.