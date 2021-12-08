Стали відомі подробиці продажу Богуслаєвим акцій "Мотор Січі" за допомогою Dragon Capital

Президент та акціонер "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продав акції компанії таємно: особистість покупця була прихована за анонімними офшорними компаніями, а угода була оприлюднена лише через два роки після продажу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Олени Поканевич, спеціаліста з конкурентного права та M&A проекту "Ліга антитрасту".
"Україна має всі шанси відстояти свої права в арбітражному суді. Адже націоналізація "Мотор Січі" здійснювалася з дотриманням китайсько-української двосторонньої інвестиційної угоди і порядок встановлений законом був дотриманий: націоналізація здійснювалася в громадських інтересах; АМКУ не надавав жодній компанії дозволу на придбання акцій "Мотор Січ" і досліджує питання законності придбання громадянами Китаю контрольного пакету акцій "Мотор Січ", китайські компанії не були піддані дискримінації. Але не потрібно недооцінювати КНР. Якщо вони увійшли в цей процес, то, схоже, бачать можливість давити українські влади на потрібний їм результат", - заявила експерт.
Тепер, за її словами, з документів Pandora Papers стало відомо, що за секретною угодою стояв лабіринт офшорних фірм, і проект угоди, виявлений у документах, показує, що Богуслаєву, ймовірно, сприяли українські офіси великої американської юридичної фірми DLA Piper, яка розробила угоду.
"У проекті угоди докладно описаний план, в якому три офшорні фірми - зареєстровані на Британських Віргінських островах - Skyrizon, на Кіпрі Reckoner Investment і Argio Investment, придбають шість офшорів, які разом володіли контрольним пакетом акцій "Мотор Січ", - зазначає вона.
Як раніше повідомляла політтехнолог Катерина Селантьєва, у юридичній компанії DLA Piper працює Наталія Фуклеєва - дружина Томаша Фіали. Саме компанія Фіали Dragon Capital була посередником між китайцями та Богуслаєвим у процесі скуповування акцій "Мотор Січ".
"Судячи з матеріалів, що знаходяться у відкритих джерелах, компанія DLA Piper системно співпрацювала з "Мотор Січ" у період, коли Томаш Фіала супроводжував скупку акцій на користь китайських компаній. Так, у матеріалах ФінМоніторингу фігурує інформація про договір між ПАТ "Мотор Січ" та ТОВ "ДІ ЕЛ ЕЙ ПАЙПЕР Україні" про надання консультаційних послуг від 22 квітня 2014 року. 30 травня 2017 року було виплачено на користь ТОВ "ДІ ЕЛ ЕЙ ПАЙПЕР Україна" 3.08 млн грн", - зазначила вона.
Нагадаємо, у лютому цього року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відкрила справу щодо депозитарної установи ТОВ "Драгон Капітал", на рахунках якої в цінних паперах розміщено акції "Мотор Січ". Комісією відкрито справу за порушення вимог "Положення про провадження депозитарної діяльності".
Ще в 2017 році Шевченківський районний суд Києва заарештував акції "Мотор Січі", які вписані на рахунках "Dragon Capital" і належать низці компаній, афілійованих з китайцями - Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські острови), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британські віргінські острови), Granum Corporation (Панама).
Згідно з рішенням суду від 19.03.2021 р. Dragon Capital є власником 60,5% акцій компанії "Мотор Січ". Скупка акцій компанією розпочалася у 2014 р. та активно продовжилася в середині 2016 р., коли на піку Dragon Capital безпосередньо володів близько 10% акцій.
За 2014-2016 роки компанії з групи Dragon Capital купили щонайменше 300 тис. штук акцій (14% від загальної кількості) у сумі щонайменше 659 млн грн. Тільки на угоді у червні 2017 р. кіпрська DRGN Limited на продажі 6,2% акцій заробила не менше 53,7 млн грн.