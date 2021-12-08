Стали відомі подробиці продажу Богуслаєвим акцій "Мотор Січі" за допомогою Dragon Capital

"Україна має всі шанси відстояти свої права в арбітражному суді. Адже націоналізація "Мотор Січі" здійснювалася з дотриманням китайсько-української двосторонньої інвестиційної угоди і порядок встановлений законом був дотриманий: націоналізація здійснювалася в громадських інтересах; АМКУ не надавав жодній компанії дозволу на придбання акцій "Мотор Січ" і досліджує питання законності придбання громадянами Китаю контрольного пакету акцій "Мотор Січ", китайські компанії не були піддані дискримінації. Але не потрібно недооцінювати КНР. Якщо вони увійшли в цей процес, то, схоже, бачать можливість давити українські влади на потрібний їм результат", - заявила експерт.

Тепер, за її словами, з документів Pandora Papers стало відомо, що за секретною угодою стояв лабіринт офшорних фірм, і проект угоди, виявлений у документах, показує, що Богуслаєву, ймовірно, сприяли українські офіси великої американської юридичної фірми DLA Piper, яка розробила угоду.

"У проекті угоди докладно описаний план, в якому три офшорні фірми - зареєстровані на Британських Віргінських островах - Skyrizon, на Кіпрі Reckoner Investment і Argio Investment, придбають шість офшорів, які разом володіли контрольним пакетом акцій "Мотор Січ", - зазначає вона.

Як раніше повідомляла політтехнолог Катерина Селантьєва, у юридичній компанії DLA Piper працює Наталія Фуклеєва - дружина Томаша Фіали. Саме компанія Фіали Dragon Capital була посередником між китайцями та Богуслаєвим у процесі скуповування акцій "Мотор Січ".

"Судячи з матеріалів, що знаходяться у відкритих джерелах, компанія DLA Piper системно співпрацювала з "Мотор Січ" у період, коли Томаш Фіала супроводжував скупку акцій на користь китайських компаній. Так, у матеріалах ФінМоніторингу фігурує інформація про договір між ПАТ "Мотор Січ" та ТОВ "ДІ ЕЛ ЕЙ ПАЙПЕР Україні" про надання консультаційних послуг від 22 квітня 2014 року. 30 травня 2017 року було виплачено на користь ТОВ "ДІ ЕЛ ЕЙ ПАЙПЕР Україна" 3.08 млн грн", - зазначила вона.