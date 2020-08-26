Стали известны подробности подрыва военных на Донбассе

Двое украинских военных на Донбассе подорвались 25 августа на противопехотной мине. Противник установил ее дистанционным способом.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что двое бойцов подорвались на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 во время осмотра местности.

"В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мина была заброшена дистанционным методом, и противник на Донбассе прибегает к таким провокациям.

Кроме подрыва на мине, больше нарушений режима тишины 25 августа зафиксировано не было.

Напомним, ранее сообщалось, что с утра 26 августа боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из автоматического станкового гранатомета украинские позиции возле Хутора Вольный.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.