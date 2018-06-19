Стали известны подробности, каким будет единый реестр потребителей газа

Рада инициирует создание единого реестра потребителей газа

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании одобрил поправку к законопроекту о национальной безопасности, согласно которой в Украине будет создана единая база абонентов-потребителей природного газа. Об этом корреспонденту РБК-Украина сообщил народный депутат, член Комитета Иван Винник.

"Облгазы обязаны будут все свои подключения, информацию о счётчиках, их номера, фамилии, адреса, где они установлены и прочее передать в "Нафтогаз". Он создаст свою базу, а далее будет сравнивать с другими реестрами", - сказал нардеп.

Пункт о создании такого реестра будет внесен в переходные положения закона о нацбезопастности. РБК-Украина стали известны подробности поправок. В частности закон будет дополнен статьей 7 такого содержания:

1. Администратором единой базы потребителей газа, ответственным за ее ведение, будет субъект собственности, действующий на основании лицензии на транспортировку природного газа.

2. Полный перечень информации, основания порядок проверки и внесение информации, права и обязательства, сроки подачи информации администратору базы определяется в утвержденном Кабмином порядке.

3. Операторы газотранспортных и газораспределительных систем обязаны подавать и обновлять информацию о всех потребителях, которые присоединены к этим системам таких операторов, администратору единой базы абонентов.

Напомним, в Раде уже предлагали создать такую базу в марте 2018 года. Изменения в Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предложила внести Татьяна Чорновол, но тогда депутаты не поддержали предложение и вернули законопроект на доработку.

Законопроектом предлагалось внести в единую базу данные о всех потребителях природного газа. Информация о каждом потребителе должна быть внесена с учетом требований законодательства о защите персональных данных.

Ранее РБК-Украина писало, что на данный момент компанией НАК "Нафтогаз Украины" монополизированы практически все сегменты газового рынка: внутренняя добыча газа, импорт газа и контроль над магистральными газопроводами и подземными хранилищами.